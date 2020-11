La scorsa notte i poliziotti hanno bloccato due spacciatori mentre spacciavano nelle vicinanze dell’autostrada.

Due giovani pusher, originari dell’agro nocerino sarnese, sono stati denunciati per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. In particolare, nel corso di un posto di controllo nei pressi dello svincolo autostradale, gli agenti hanno individuato un motorino con una persona a bordo mentre si affiancava a un’auto ferma sul margine destro della corsia di marcia.

Immediatamente la pattuglia è entrata in azione e i conducenti di entrambi i veicoli, per scappare al controllo, si sono dati alla fuga. L’auto è stata raggiunta e bloccata dalle due volanti all’interno del distributore di benzina vicino. Al controllo, la vettura risultava presa a noleggio dal conducente, che era in compagnia di una seconda persona.

Da un successivo controllo, i due giovani sono risultati già noti alle autorità per molti precedenti di spaccio.

Gli operatori, quindi, hanno proceduto a una perquisizione personale con il ritrovamento e il successivo sequestro di un ovulo giallo, nascosto nelle parti intime. All’interno erano conservate cinque dosi di crack, del peso totale di 0,90 grammi, e all’interno della tasca della felpa una somma di 185 euro.

Inoltre, a seguito della perquisizione sono stati ritrovati sotto il sedile posteriore, un bilancino di precisione elettronico, un cucchiaino da caffè, un coltello a seghetto da cucina e due taglierini. Anche a casa domicilio di uno dei due, poi, è stata ritrovata un’altra dose di crack (0,5 grami), un trituratore e tre flaconi di fertilizzante.

I responsabili del reato sono stati deferiti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore anche per l’inosservanza delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19.