Cava. La Scuola media di Santa Lucia apre domani

Il Sindaco Servalli ha revocato l’ordinanza di chiusura della Scuola media di Santa Lucia.

Domani, giovedì 1 ottobre, gli studenti della Scuola media di Santa Lucia potranno inziare regolarmente l’anno scolastico. L’Ufficio Tecnico Comunale ha infatti comunicato di aver provveduto a mettere in sicurezza il tetto dell’adiacente palestra comunale, dopo i danni causati dal nubifragio di domenica scorsa e che il prosieguo dei lavori di sistemazione non interferiscono con le attività didattiche della scuola.

Resta al momento interdetta all’uso una sola aula della scuola, poichè priva di infissi. Essa sarà comunque riutilizzabile nel corso della prossimna settimana.

La bomba d’acqua che si è abbattuta su tutto il territorio provinciale nei giorni scorsi aveva interessato, in particolare, il plesso di via Monticelli dell’Istituto Comprensivo della frazione Santa Lucia, tanto da compromettere, ieri, il rientro in classe degli alunni. La pioggia e il forte vento di domenica, infatti, avevano divelto parte della copertura della palestra annessa al plesso scolastico tanto che le lamiere – trascinate dalle raffiche – impattando contro la facciata dell’istituto, danneggiando così le finestre di due classi.