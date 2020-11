Svolti gli ultimi adempimenti post-elezioni: ora la priorità è la discussione sull’ospedale.



Cava de’ Tirreni. Si è tenuto oggi pomeriggio il primo consiglio comunale del Servalli-bis. Nel corso dell’assise si è provveduto alla elezione del Presidente del Consiglio, carica andata a Adolfo Salsano (con 16 preferenze, rispetto alle 8 di Paola Landi).

Voto unanime dalla minoranza, invece, per la nomina di Raffaele Giordano (“Siamo Cavesi”) a vicepresidente del Consiglio.

Ai nostri microfoni entrambi gli eletti che hanno indicato come priorità la convocazione di un Consiglio Comunale monotematico per discutere della questione dell’ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” dopo la chiusura del reparto di Rianimazione.

«È necessario parlare non solo di ospedale – ha detto Giordano – ma anche dell’intero sistemo sanitario in città, messo in ginocchio dall’emergenza covid».

«Convocherò il consiglio monotematico entro due giorni – ha assicurato Salsano –. Intanto abbiamo già parlato con De Luca. Vogliamo garanzie sulla riapertura della Rianimazione appena superata l’emergenza e sul potenziamento di reparti importanti come il Pronto Soccorso e la Chirurgia oncologica».

