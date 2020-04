Dopo la richiesta di un consiglio comunale monotematico sulla questione Covid-19, da tenersi in via telematica, i consiglieri di minoranza hanno ottenuto un confronto con il primo cittadino che dovrebbe tenersi domani pomeriggio.

Ne abbiamo parlato con il consigliere Vincenzo Lamberti

Quello che i consiglieri Vincenzo Lamberti, Renato Aliberti, Clelia Ferrara, Pasquale Senatore, Gerardo Baldi e Vincenzo Passa chiederanno al sindaco, offrendo il proprio supporto, sono soprattutto maggiori controlli considerato che in città c’è chi continua a non rispettare le restrizioni previste dai decreti ministeriali e dalle ordinanze reginali e comunali e, in particolar modo, la disposizione di maggiori tamponi faringeii da sottoporre alla popolazione cavese per avere un dato più preciso della diffusione del contagio in città.