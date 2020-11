I funerali oggi pomeriggio nella Chiesa di San Francesco e Sant’Antonio

Cava de’ Tirreni. La Città piange la scomparsa di Mimmo Sorrentino, storico Presidente degli Sbandieratori Cavensi e ad oggi Presidente onorario.

Vogliamo ricordalo così, sorridente e gentile nello scenario del Festival delle Torri. Per noi de laRed fu commovente ricevere dalle mani di una persona tanto cara al cuore di tutti il premio Giornalisti. Alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze.

Il cordoglio degli Sbandieratori Cavensi

“Ci ha lasciato questa sera Mimmo Sorrentino, fondatore, più volte presidente e presidente onorario dell’Ente Sbandieratori Cavensi.Le parole in questo doloroso momento sono difficili da trovare.Di Mimmo ricorderemo sempre l’amore e la dedizione per la storia e le tradizioni di Cava de’ Tirreni, che saranno sempre esempio e monito per tutti noi sbandieratori che lo ricorderemo sempre come “padre” affettuoso e sempre presente e come il presidente più amato del nostro ente.Alla moglie Elena, alle figlie Carmen e Gilda, e alla famiglia tutta vanno le condoglianze e la vicinanza del Presidente, del Consiglio Direttivo e dei Soci tutti”.

La cerimonia funebre si terrà oggi pomeriggio, giovedì 12 novembre, alle 16.30, presso il Convento di San Francesco e Sant’Antonio, dove la salma giungerà alle 15:30.