Cava: nuovi laboratori al “Della Corte – Vanvitelli” e “G. Filangieri”

Taglio del nastro per i nuovi laboratori dell’IIS “Della Corte – Vanvitelli” e del “G. Filangieri”

Cava de’ Tirreni. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, tra gli altri, gli onorevoli Franco Picarne e Enzo Maraio, in rappresentanza della Regione Campania, l’ingegnere Michele Lizio, Dirigente del Settore Edilizia scolastica della Provincia di Salerno, il vice sindaco Armando Lamberti, il Presidente del Consiglio comunale Lorena Iuliano, l’assessore Antonella Garofalo.

I nuovi laboratori dell’IIS “Della Corte – Vanvitelli”: un Laboratorio per lo sviluppo delle competenze di base e il Laboratorio Professionalizzante Biomedicale.

In entrambi i laboratori è stata prevista una postazione attrezzata con hardware e software specifico a controllo ottico. Il nuovo puntatore ottico servirà a garantire la formazione del giovane Andrea, studente dell’Istituto, come ci ha spiegato anche la mamma, Annamaria, presente questa mattina alla cerimonia di inaugurazione.

“Andrea fin da piccolo ha utilizzato gli occhi per comunicare con il mondo – ci racconta la mamma – ne ho parlato con la dirigente scolastica e i professori e subito si è cercato il modo per mettere a disposizione di mio figlio e dei ragazzi come lui una simile tecnologia, affinché possa studiare con i suoi compagni”

Nuovi laboratori professionalizzanti anche presso la sede distaccata dell’IIS “G. Filangieri”, in via Papa Giovanni XXIII: sala bar, cucina, pasticceria.

E un “assaggiatore di eccezione” si è premurato di garantire sulla bontà delle prelibatezze preparate dai ragazzi. Scopritelo nell’intervista!