Un team di agronomi per il monitoraggio di 75 alberi

Cava de’ Tirreni. L’Amministrazione comunale ha disposto il controllo delle alberature presenti sul territorio per comprenderne lo stato di salute e le condizioni di sicurezza e stabilità dopo il tragico incidente dello scorso febbraio.

Sono state sottoposte, quindi, ad attenta analisi da parte di un team esperto di agronomi almeno 75 alberi ad alto e medio fusto presenti in città.

Per ciascuno è stata stilata apposita relazione tecnica all’esito dell’indagine VTA strumentale, un tipo di valutazione visiva dell’albero su basi biomeccanica attraveso la quale è possibile riconoscere eventuali sintomi di ammaloramento, cogliere il segnale della presenza di difetti meccanici e fisici all’interno dell’albero stesso.

Dall’indagine approfondita, costata in tutto circa 5000 euro, non sono emerse particolari criticità. Ad ogni modo, però, le alberature in esame saranno sottoposte a controlli periodici più serrati e soprattutto più frequenti considerato l’incidente verificatosi lo scorso 6 febbraio e che è costato la vita al noto oculista cavese Gioacchino Mollo.

Quella tragica mattina, infatti, il professionista era a passeggio lungo i marciapiedi di viale Crispi con il proprio cane, Charlie, quando una forte raffica di vento sradicò letteralmente un pino di almeno 30 metri dai viali dell’adiacente vialla comunale “Falcone e Borsellino”, in quell’occasione interdetta al pubblico proprio per le avverse condizioni meteorologiche.

Intanto le procedure di indagine sono ancora in corso dopo che gli inquirenti hanno acquisito le immagini di video sorveglianza presenti in zona che avevano ripreso l’intera scena.

Da qui la necessità di sottoporre a ulteriore accertamento e controllo anche le altre alberature in città per evitare che una tragedia come quella che è costata la vita al dottor Gioacchino Mollo, possa ripetersi. La questione era stata affrontata anche in consiglio comunale e diversi erano stati i solleciti di ulteriori accertamenti.

A esiti giunti, quindi, ora gli uffici hanno provveduto a liquidare la somma prestabilita agli esperti che hanno effettuato la ricognizione.