Cava: Mediateca, si lavora al bando per la gestione

Ri-affidamento della concessione in gestione della mediateca di Corso Umberto I, si lavora al nuovo bando.

Cava de’ Tirreni. Le procedure sono state avviate presso gli uffici tecnici per la redazione dei termini della prossima gara d’appalto che sarà espletata non appena Palazzo di Città, superata l’emergenza Covid19, riprenderà la propria piena operatività.

La nuova procedura era già stata annunciata a margine dell’annullamento della concessione alla precedente società che gestiva la struttura per i fatti verificatisi lo scorso capodanno e – dopo la liberazione dei locali e decorsi i termini per presentare ricorso avverso ai provvedimenti arrivati dal Comune – si potrà ora procedere al nuovo affidamento che sarebbe dovuto avvenire in tempi record, secondo le intenzioni di Palazzo di Città per riaprire il polo culturale del centro storico, ma che per forza di cosa slitta ora a data da destinarsi.

La redazione di un nuovo bando si è resa necessaria non solo alla luce di quanto successo la notte di San Silvestro, ma anche e soprattutto per individuare una destinazione più ampia della struttura che possa fare da traino sia sul piano culturale che su quello turistico.

In cantiere, dunque, la possibilità di un progetto allargato. La mediateca, infatti, era nata nel 2011 come contenitore culturale di promozione turistica, e nel capitolato che disciplina la concessione in gestione dell’immobile erano presenti precisi vincoli che indirizzavano il gestore a svolgere precise attività dove, ad esempio, l’intrattenimento musicale doveva essere accessorio e non prevalente (come successo invece a Capodanno).

Proprio alla luce di quanto verificatosi, però, al di là della destinazione culturale, allo stesso tempo si immagina ora una destinazione diversa dell’immobile, considerata l’attrattiva che rappresenterebbe per la città. Discorsi al vaglio dell’Amministrazione che al momento restano in fase preliminare in attesa anche che venga definitivamente completato un altro contenitore culturale, il Complesso di San Giovanni, che a quel punto sostituirebbe – per vocazione e destinazione – la mediateca.

«Negli anni – aveva già spiegato l’assessore alla sicurezza Giovanni Del Vecchio – chi ha gestito la struttura ha registrato bilanci in rosso, per quanto sia un contenitore di notevoli dimensioni nonostante il canone esiguo di 1500 euro al mese. È evidente che mantenere la struttura è molto gravoso per il gestore. Per questo si è immaginato di rivedere la destinazione dell’immobile per capire quali siano le migliori opportunità imprenditoriali che può offrire. A quel punto ci sarebbero interventi da prevedere per adeguare la struttura a una tipologia diversa e fondi da intercettare per finanziare i lavori».

Da qui alla necessità di rimettere mano non solo al bando di affidamento e alle modalità con cui svolgere la gara d’appalto, ma soprattutto alla rimodulazione dell’offerta che la mediateca dovrà essere in grado di proporre ad avventori e fruitori nell’ottica del pieno rilancio del polo culturale.