Cava. L’associazione “Antico Borgo” in campo per la solidarietà

Cava, emergenza Coronavirus, anche l’Ass. “Antico Borgo” aderisce alla macchina della solidarietà

L’associazione “Antico Borgo – Amici della terza età” in campo per la solidarietà: il sodalizio presieduto da Angelo Canora in questi giorni di emergenza sta portando avanti una serie di iniziative di concerto con altre realtà del territorio per sostenere le famiglie in difficoltà.

“Nelle scorse settimane – ci racconta Canora – abbiamo provveduto alla consegna delle mascherine realizzate dalla sartoria Avagliano mentre, insieme all’associazione “Farma e Benessere” partecipiamo alla raccolta e alla consegna di derrate alimentari per quanti ne hanno bisogno”.