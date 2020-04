Cava, i computer del Green Hub in prestito agli studenti

Il sollecito di Attilio Palumbo: “Colmiamo il vuoto di digitalizzazione”

Cava de’ Tirreni. La solidarietà si fa digitale in tempi di quarantena e coronavirus. Per facilitare la didattica online soprattutto a quanti non hanno la possibilità di avere un computer a casa, il The Green Hub scende in campo e non solo fornisce in comodato d’uso i computer del centro – le cui attività oggi sono sospese – agli studenti ma invita altre associazioni, aziende e centri di formazione a fare lo stesso.

Così, questa mattina, i volontari della Croce Rossa Italiana insieme al consigliere Eugenio Canora si sono recati presso i locali del The Green Hub (l’incubatore di start-up e centro di formazione gestito dall’associazione Terra Metelliana – Legambiente Cava, del presidente Attilio Palumbo) per prelevare una serie di computer di proprietà comunale – in dotazione al centro ma attualmente inutilizzati per la sospensione delle attività – e metterli a disposizione, in comodato d’uso, agli studenti dell’istituto comprensivo “San Nicola” (in particolare della scuola media della frazione di San Pietro) che, su segnalazione della dirigente scolastica Raffaelina Trapanese, attualmente hanno difficoltà con la didattica online per mancanza di idonei strumenti.

«Bisogna fare ancora di più – ha spiegato Attilio Palumbo – c’è un vuoto di digitalizzazione che va colmato velocemente. Per farlo il Green Hub ha deciso di porsi come coordinatore di raccolta di computer rivolta ad aziende e istituti formativi per darli alle scuole che ne avranno bisogno. Stiamo ascoltato le dirigenti scolastiche per capire l’effettiva necessità. Ne servono almeno una trentina ancora affinché gli studenti possano lavorare in serenità».