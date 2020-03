Cava Green Village 🌿 Web Edition: “Torniamo presto! Ma non ditelo a Gabriele!”

Ci siamo nascosti qui, tra le pagine de laRedazione.eu per “sfuggire” al nostro giovane youtuber. Gabriele non si stanca mai! Difficile stare dietro alle sue mille idee!

Dopo le interviste con gli amici sulla raccolta differenziata, l’incotro con il suo mentore, il prof. Giovanni De Feo, l’uscita in notturna con i dipendenti della Metellia Servizi e il quizzone con i compagni di scuola pensavamo si fosse stancato. E invece, NO!

Email, Whatsapp sul gruppo di lavoro, videochiamate su Skype… ogni volta un’idea nuova per quando il programma riprenderà! Non dorme mai o se dorme, rimugina e poi tira fuori un’altra idea!

Perciò ci siamo nascosti qui, in attesa di riprendere a registrare le nuove puntate di “Cava Green Village Web Edition”. Ci siamo presi una pausa. Lui è giovane ed effervescente. Noi non abbiamo più l’età! Ci serve una pausa e ne approfitteremo per guardare le puntate andate in onda finora.

Se avete voglia, unitevi a noi! Ma non fatevi scoprire da Gabriele! Le potete trovare sul canale Youtube de laRedazione.eu a questo LINK!

Ciao a tutti e a presto con “Cava Green Village Web Edition”!