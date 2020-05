Cava Green Village 🌿 Web Edition, la pazienza di Gabriele è finita!

E anche i nascondigli per non farci trovare da lui, quindi torniamo operativi! Online il 21 maggio.

Era il lontano 20 marzo quando abbiamo deciso di prenderci una pausa di riposo dal nostro youtuber in erba, Gabriele Battimelli e dalle sue mille idee per “Cava Green Village Web Edition”, il programma realizzato con la Metellia Servizi srl di Cava de’ Tirreni.

Non giudicateci. Lui è giovane, ma noi abbiamo un’età e dopo la ventesima videochiamata per proporci uno sketch o un’altra idea per il programma, ci siamo nascosti qui, tra le pagine de laRedazione.eu per non farci trovare.

Ma ormai il nostro nascondiglio è stato scoperto e a dirla tutta… Gabriele ci è mancato! Chi l’avrebbe detto. Tante sorprese ancora in serbo per gli amici di Cava Green Village Web Edition: incursioni nelle scuole e tanti ospiti eccezionali.

Cava Green Village Web Edition torna online con le nuove puntate da giovedì 21 maggio alle ore 14.00.