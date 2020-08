Fuga di gas stamane segnalata da un appartamento in via E.De Filippis a Cava de’ Tirreni. Una volta dato l’allarme sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Salerno e la Polizia locale. La zona è stata provvisoriamente chiusa al traffico veicolare per consentire un immediato intervento che si è concluso nel migliore dei modi.