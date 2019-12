Divieto bevande in vetro e lattine, 24 e 31 dicembre, 5 gennaio

Presentata ufficialmente questa mattina l’iniziativa “Cava for Friends Plastic Free, Christmas Edition”, gli aperitivi musicali lungo il corso, co organizzata dal Comune di Cava de’ Tirreni e la Confesercenti, che sarà caratterizzata dalla sensibilizzazione verso l’eliminazione della plastica, a seguito dell’adesione dell’Amministrazione Servalli alla strategia “Plastic Free Challenge” nell’ambito dell’iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con l’utilizzo di materiale.

Cava For Friends: divieto bevande in vetro e lattine

Inoltre, il Sindaco Vincenzo Servalli con ordinanza n. 336 del 16/12/2019 ha disposto il divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, lattine e contenitori similari, in occasione degli eventi sul territorio cittadino per il periodo natalizio, che culminerà nella Notte Bianca dell’Epifania.

In particolare su tutto il territorio comunale, dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 24 e del 31 dicembre 2019; dalle ore 18:00 del 5 gennaio 2020 fino alle ore 6:00 del 6 gennaio 2020, sussisterà il divieto di vendere per asporto bevande sia alcoliche che analcoliche contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, lattine ed altri contenitori similari, che potranno essere consumate all’esterno dei locali solamente in bicchieri di plastica che dovranno successivamente essere smaltiti in appositi contenitori messi a disposizione dei titolari dei pubblici esercizi o delle attività di vendita.

I titolari delle attività commerciali dovranno esporre in modo ben visibile apposita cartellonistica riportante il divieto.

È vietato, inoltre, consumare bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, lattine ed altri contenitori similari nelle strade, piazze ed aree ricomprese nell’elenco di cui all’art. 1 del Regolamento Comunale del Centro Storico, e di seguito elencate:

– Piazza S. Francesco, compresa l’area adiacente la Basilica della Madonna dell’Olmo; C.so Umberto I fino all’incrocio con Viale Garibaldi; Via Bernardo Quaranta fino all’incrocio con Via A. Nigro; Via Canonico Avallone fino all’incrocio con via XXIV Maggio; Via Osvaldo Galione fino all’incrocio con Via A. Nigro; Via Felice Parisi fino all’incrocio con Via A. Nigro; Via della Repubblica fino all’incrocio con Via A. Nigro; Via Alfonso Balzico fino all’incrocio con Via Biblioteca Avallone; Piazza Vittorio Emanuele II fino all’incrocio con Piazza Abbro; Via A. Diaz fino all’incrocio con Via Tommaso Cuomo; Via Montefusco fino all’incrocio con Via Benincasa; Via Umberto Mandoli fino all’incrocio con Viale Marconi.

In caso di violazione dell’Ordinanza sindacale, ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro. Agli esercenti che non espongono in modo ben visibile l’avviso all’utenza del divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, lattine e altri contenitori similari, sarà applicata una sanzione amministrativa da 50,00 a 500,00 euro.