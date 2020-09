Un nuovo polo per il turismo dedicato al rilancio turistico dell’area che, da Cava de’ Tirreni, abbraccia i territori della Costiera Amalfitana e Sorrentina, del Cilento, per estendersi fino a Pompei e il Golfo di Napoli.

E’ quello che si propone di diventare Cava Experience, il nuovo polo turistico con sede presso l’ex mattatoio di via Benedetto Gravagnuolo. Ieri la consegna dell’immobile comunale che per i prossimi due anni sarà affidato ai due soggetti che, in partnership con l’ente comunale, si sono aggiudicati un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal titolo “Giovani per i Beni Pubblici”, di 150mila euro.

Si tratta della Cooperativa Sociale “Cava Felix” e del Circolo Legambiente “Terra Metelliana”, due enti del terzo settore che da diversi anni sono impegnati sul territorio nello sviluppo di politiche sociali e ambientali.

All’interno della nuova struttura sorgerà un centro visite digitale, un info-point, un corner enogastronomico, uno spazio espositivo, un’area laboratoriale per il “learning by doing”, un’area co-working, un “Green Mobility point” con servizio bike-sharing.

Nella struttura lavoreranno diversi giovani, promuovendo campagne di marketing mirate e favorendo la nascita di una rete turistica orientata alla riscoperta delle bellezze naturalistiche e degli assets socio-culturali. Si implementeranno pacchetti turistici, esperienze dal vivo e virtuali, nonché visite guidate, in partnership con agenzie turistiche, imprese, enti pubblici e privati e mondo del terzo settore.

A Cava Experience sarà, inoltre, possibile anche vivere delle esperienze sensoriali di realtà aumentata e percorsi audio per non vedenti, oltre che noleggiare bici elettriche grazie a un sistema di bike-sharing.

Ne abbiamo parlato con il Presidente di Legambiente Cava, Attilio Palumbo.