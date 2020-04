Si aggiravano in auto in pieno centro con attrezzi da scasso a bordo. Fermati dalla Polizia padre e figlio

Cava de’ Tirreni. Nell’ambito dei servizi di vigilanza predisposti dalla Polizia di Stato sul territorio metelliano per l’emergenza epidemiologica da COVID-2019, un equipaggio del locale Commissariato di servizio nel centro cittadino ha controllato un’autovettura a bordo della quale viaggiavano due individui originari dell’agro nocerino-sarnese.

Dagli accertamenti in banca dati, il conducente risultava pluripregiudicato, ed in particolare condannato per furto, ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti. Per il passeggero, figlio del conducente, sono emerse, invece, pregresse contestazioni al codice della strada, con sequestri e guida senza patente.

Gli Agenti hanno, quindi, proceduto perquisendo i due uomini e la loro autovettura. Nel corso della perquisizione sono state rinvenute all’interno dell’autovettura una banconota da 20 euro, palesemente contraffatta, nonché numerosi attrezzi atti allo scasso tra cui una chiave a “T” con punta piatta ed un palo in ferro, cosiddetto estrattore/battipalo, della misura totale di circa cm 90 e del peso di circa kg 10, utilizzati per forzare portiere e blocchi di accensione dei veicoli; materiale sottoposto a sequestro penale.

Il conducente del veicoloè stato deferito all’AG, poiché responsabile dei reati di possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso, porto di oggetti atti ad offendere e possesso di banconote falsificate.

Il veicolo, inoltre, è stato sottoposto a fermo amministrativo in quanto il conducente risultava anch’egli sprovvisto della patente di guida perché revocata nell’anno 2014 e mai più conseguita.

Ad entrambi, inoltre, è stata contestata la violazione amministrativa, per il mancato rispetto delle prescrizioni atte al contenimento del rischio epidemiologico, avendo lasciato senza giustificato motivo il proprio domicilio.