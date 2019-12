Gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno scoperto che presso una bancarella in centro città, autorizzata per la vendita di giocattoli nel periodo delle festività natalizie, il gestore M.V., cavese di anni 49, deteneva illegalmente materiale esplodente.

Dopo aver effettuato specifiche attività di riscontro, gli agenti hanno eseguito una perquisizione e rinvenuto, tra le altre cose, in una busta in plastica nascosta nel secchio dell’immondizia, 5 “TRACCHI” manufatti con 5 piegature ed un tronetto finale della grandezza di cm. 4 di altezza e cm. 2 di diametro; 5 manufatti del tipo candelotti di colore nero riportanti la scritta “RAMBO K33” con fondello chiuso in plastica e miccia corta. Inoltre, all’interno di un sacco in fibra di juta trovato all’interno di un veicolo parcheggiato vicino alla bancarella, occultato in un bidone in ferro utilizzato per cuocere le castagne, gli agenti hanno scovato altri 30 c.d. “TRACCHI” e ulteriori 19 candelotti di colore nero riportanti la scritta “RAMBO K33”.

Inoltre, nel corso della perquisizione effettuata presso l’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti due bidoni in plastica, nascosti all’esterno di un porcile, dietro al muro in un angolo riparato dalle intemperie, nascosti in due distinti bidoni in plastica, una ulteriore e considerevole quantità di botti detenuti illegalmente. A seguito dell’attività della Polizia di Stato l’uomo è stato indagato per detenzione illegale di materiale esplodente.

Tutto il materiale è stato sequestrato e, dopo l’intervento di verifica dell’artificiere della Questura di Salerno, affidato ad una ditta specializzata, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.