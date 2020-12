Cava de’ Tirreni: trovato in possesso di stupefacenti e denaro, denunciato

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di coltello

Cava de’ Tirreni. Gli agenti della Polizia di Stato hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un pregiudicato cavese, S.E. di anni 66, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di coltello.

Gli Agenti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza – Sezione Volanti, impiegati in servizio di controllo del territorio, hanno notato, nel pomeriggio di ieri, 8 dicembre, in una via periferica della città, un’autovettura utilitaria con a bordo due persone.

Alla vista della Polizia, i due hanno cercato di eludere il controllo imboccando una strada adiacente, ma sono stati prontamente bloccati e sottoposti a controllo.

Gli Agenti hanno approfondito i controlli e con una perquisizione hanno rinvenuto due involucri di plastica contenente marijuana, una somma di denaro di circa euro 200; un trituratore con residui di stupefacente, una torcia ed un coltello a serramanico della lunghezza totale di cm 16 e di lama affilata e appuntita di cm 8.

Il passeggero, al controllo, è stato riconosciuto come soggetto già pregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio e per reati in tema di stupefacenti.

I Poliziotti del Commissariato hanno anche effettuato una perquisizione domiciliare, sequestrando, presso la residenza di S.E., altra sostanza stupefacente di tipo marijuana, per complessivi 30 gr. circa; un coltello a serramanico della lunghezza totale di cm 18, 200 gr di semi di canapa; 2 taglierini intrisi di marijuana; 15 buste piccole e grandi di cellophane trasparenti, di cui alcune intrise di marijuana.

Lo spacciatore è stato deferito dagli Agenti della Polizia all’Autorità Giudiziaria.