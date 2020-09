Cava de’ Tirreni: si torna a scuola lunedì 28 settembre

Mentre gli Istituti cittadini preparavano già il ritorno in classe per domani, arriva l’ordinanza del Sindaco.

L’aveva annunciato nel suo primo “discorso” ufficiale: “La mia preoccupazione è la riapertura delle scuole. Dobbiamo far tornare in classe i nostri studenti in sicurezza, perchè il coronavirus non è sconfitto”.

Alle prime battute a caldo dopo la sua rielezione il sindaco Vincenzo Servalli ha fatto seguito con l’ordinanza firmata poco fa con la quale dispone “che l’avvio delle attività formative e didattiche ordinarie per l’anno scolastico 2020/2021 per tutte le scuole pubbliche presenti sul territorio comunale è posticipato al 28 settembre”.

