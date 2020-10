“80 persone in osservazione sanitaria e 49 casi di positività, di cui solo uno ospedalizzato”.

Il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli torna ad aggiornare i cittadini sullo stato dei contagi in Città attraverso la sua pagina fb: “Siamo passati dai 34 casi di positività in Città dello scorso mercoledì ai 49 odierni, di cui solo uno ospedalizzato. Mai avuti così tanti casi in Città nemmeno durante il lockdown. 80 le persone in osservazione sanitaria”.