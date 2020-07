Cava de’ Tirreni. Servalli, a proposito di bilanci

“Ai giovani dico Appassionatevi alla Politica, è una straordinaria avventura”

Cava de’ Tirreni. Nel giorno del bilancio consuntivo abbiamo chiesto al Sindaco Vincenzo Servalli di tracciare il suo bilancio di questi 5 anni di Amministrazione.

Nel corso del consiglio comunale, infatti, il primo cittadino aveva elogiato l’operato dell’assise cittadina, dalla maggioranza all’opposizione, e del lavoro svolto: “Se ripercorro con la memoria questi 5 anni nei quali ci siamo confrontati in questa assise cittadina non ricordo grosse incomprensioni tra le parti e ringrazio tutti per il lavorto svolto al servizio della nostra Città”.

In vista delle prossime elezioni, abbiamo, poi chiesto al Sindaco uscente di lanciare un appello a coloro che si avvicinano alla politica per la prima volta, da candidati o da elettori: “Ai giovani dico Appassionatevi alla Politica, è una straordinaria avventura”.

