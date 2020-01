Cava de’ Tirreni: rissa in un locale. Sei giovani denunciati, due feriti

Cava. Sei ragazzi sono stati denunciati per una rissa scoppiata la scorsa notte all’interno di un noto locale cittadino

Si tratta di tre ragazzi originari dell’agro nocerino-sarnese e tre di Gragnano, tutti di età compresa fra i 20 ed i 25 anni, che per futili motivi hanno scatenato una rissa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Tra i due gruppi di giovani, le violenze fisiche sono cominciate all’interno di un noto ristorante, mentre era in corso uno spettacolo di musica live, in centro città. I ragazzi costretti a uscire dal locale dagli addetti alla sicurezza, hanno continuato per strada a picchiarsi, utilizzando anche alcune transenne poste in strada.

Gli agenti della volante, non senza difficoltà, data la situazione caotica che si era creata a causa della rissa all’interno e nei pressi del locale, sono riusciti a fermare e identificare i due gruppi contrapposti denunciandoli per il reato di rissa aggravata. Due dei sei sono rimasti lievemente feriti e medicati sul posto da personale sanitario del 118.