Al via una raccolta fondi per Giulia, vittima di un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 31 luglio. Ad organizzarla la sua migliore amica, anche lei presente durante il forte impatto

“Ciao a tutti, sono Chiara la ragazza a sinistra della foto, mentre al mio fianco c’è Giulia, la mia migliore amica. Io e Giulia siamo rimaste coinvolte in un incidente stradale lo scorso 31 luglio. Eravamo sedute su un muretto, quando all’improvviso siamo state investite da un’auto“.

Inizia così l’appello di solidarietà di Chiara, migliore amica di Giulia, che ha deciso di avviare una raccolta fondi sul sito gofundme per sostenere lei e la sua famiglia.

La brutta pagina di cronaca l’abbiamo letta tutti: due amiche che attendevano il papà dopo una festa, sedute su un muretto nei pressi del Mc Donald’s, sono state coinvolte in un grave incidente. Una delle due, Giulia, ha avuto la prontezza e la lucidità di spingere via l’amica Chiara, evitandole così, di restare ferita. Un gesto eroico che però non ha avuto un seguito positivo. Giulia, infatti, è stata travolta da un’auto che, perdendo il controllo, ha cambiato per sempre la sua vita e quella dei suoi cari. I medici hanno dovuto prendere una difficile decisione, amputarle la gamba sinistra.

Da questa tragica storia, però, ne è nata un’altra che racconta come l’amore e la solidarietà siano in grado di colmare dei vuoti inimagginabili.

In meno di 5 ore la raccolta fondi ha raggiunto un’importante cifra, circa 12mila euro, stupendo tutti. Non siamo più abituati a ricevere, non siamo più abituati ad essere aiutati.

Nessuna raccolta fondi potrà mai cambiare il destino di quella tragica sera, ma potrà allegerire, almeno un po’, la giovane vita di una ragazza con tanti sogni ancora da realizzare.

L’appello di inviare un piccolo aiuto ci ha colpiti e lo vogliamo condividere con voi, nostri lettori. Sosteniamo Giulia in questa battaglia, insieme si va più veloci e, soprattutto, lontano.