Cava. Prevenzione anti-covid, Lamberti: “Verso la stabilizzazione”

“Dopo la nomina di due nuovi medici per l’Ufficio Prevenzione – ha dichiarato l’Assessore Lamberti- entro la settimana prossima la situazione dovrebbe stabilizzarsi”.

Purtroppo le criticità in città nelle ultime settimane ci sono state, sia per quanto concerne l’aumento dei contagi che per il rallentamento del corretto funzionamento dell’Ufficio Prevenzione.

L’Assessore Armando Lamberti assicura: ” Come amministrazione, d’intesa con il Direttore Sanitario Dott. Pio Vecchioni, abbiamo cercato di arginare il problema attraverso la nomina di due nuovi medici provenienti dall’USCA. Ovviamente si dovrà recuperare il lavoro arretrato”.

Ha continuato l’Assessore Lamberti: “Stiamo continuando a tenere sotto controllo la situazione affinché, mi auguro fortemente, dalla settimana prossima si ristabilizzi nuovamente. Intanto auspico che tutti gli attori coinvolti in questa fase collaborino.”