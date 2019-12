Sabato mattina alle ore 10.00, presso l’Aula Consiliare, avverrà la premiazione

Scopriremo chi si sarà aggiudicato il viaggio a Bruxelles per due persone, documentando l’azione più lodevole per il miglioramento della città; inviando a Legambiente una foto o un video entro lo scorso 10 Dicembre.

L’evento sarà anche occasione per dare uno sguardo ai bellissimi elaborati in gara e per ascoltare l’esibizione della DFG POPULAR MUSIC BAND dell’IIS De Filippis – Galdi.