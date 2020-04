Cava de’ Tirreni piange la terza vittima del coronavirus. La notizia è stata data da Sua Eccellenza Mons. Orazio Soricelli durante la celebrazione della Santa Messa officiata questa mattina nella cappella su Monte Castello.

L’uomo, 79 anni, residente della frazione di San Pietro, nei giorni scorsi era risultato positivo al tampone Covid-19 ed era ricoverato presso l’Ospedale di Eboli. Purtroppo il suo quadro clinico era già compromesso da altre patologie e non ha retto alle cure.

Intanto aumenta il numero dei positivi in città. Ieri sera sul tardi sono giunti gli aggiornamenti: 4 nuovi contagi da covid-19, di cui 3 sono familiari di un positivo. A questi dati si aggiungono le 118 persone in isolamento fiduciario per 14 giorni.

“Non abbiamo ancora la possibilità di sapere quanti tamponi sono stati fatti nel complesso a Cava de’ Tirreni dall’inizio della pandemia. – aveva fatto sapere ieri il sindaco Vincenzo Servalli – E’ un dato che avrò all’inizio della settimana prossima, ma che oggi posso ipotizzare compreso tra 150 e 200 tamponi, circa. Oggi più che mai l’appello di restare a casa si fa ancora più stringente. I controlli delle Forze dell’Ordine saranno, a tal proposito ancora più serrati”.