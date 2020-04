Cava de’ Tirreni piange la scomparsa del “Presidentissimo” Gerardo Canora

E’ di poco fa la notizia della scomparsa di Gerardo Canora, Presidente emerito del CSI Cava de’ Tirreni ed ex Dirigente dell’area Cultura e dei Servizi Sociali di Cava de’ Tirreni. A Cava era conosciuto come “Presidentissimo” e oggi la Città metelliana è costretta a dirgli addio. Senza un ultimo saluto, senza gli onori che meriterebbe.

Il Presidentissimo è stato la dimostrazione del “96 anni e non sentirli”, come ha dimostrato la sua attività in questi anni come Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale e Culturale “Amici Terza Età Antico Borgo”.

Sui social in tanti a ricordarlo con foto e video e ad esprimere l’affetto e la vicinanza ai figli Angelo e Giovanna.

“È andato in Cielo un uomo buono – ha commentato con sincero affetto Pasquale Scarlino, vice presidente CSI Campania – che ha insegnato a tanti giovani come vivere al meglio la vita. Ci ha educato a rispettare tutti e a donarci senza se e senza ma. È andato via, ma la sua vita è l’esempio di bontà, abnegazione e disponibilità. La grande famiglia del CSI CAVA piange il proprio padre. Presidente Gerardo riposa in pace. Grazie Presidente sarà sempre nel mio cuore”.

La redazione de laRedazione.eu esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Canora.