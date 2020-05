Approvato, questa mattina, lo strumento di pianificazione urbanistica dopo il conseguimento di tutti i pareri degli Enti interessati. A giugno, dopo il passaggio in Consiglio Comunale, si potrà passare alla fase operativa.

Cava de’ Tirreni. Ok dalla Giunta al nuovo Piano Urbanistico Comunale. “Un momento storico per la città – afferma il Sindaco Servalli – che consegna ai cavesi uno strumento di programmazione urbanistica estremamente importante perché rimette in moto le leve di sviluppo economico, per il lavoro ì, per le imprese, per i professionisti e di conseguenza anche quelle dell’occupazione, in un momento di grande sofferenza dovuto a tanti fattori di crisi che stiamo vivendo”.

“Il nuovo Piano Urbanistico Comunale – afferma l’Assessore all’Urbanistica, Giovanna Minieri – è uno strumento concreto, che guarda allo sviluppo futuro della città. Offre nuove possibilità per intervenire sul patrimonio esistente e per dotare la città di servizi e terziario che contribuiranno a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini, oltre che mettere in moto strategie di sviluppo per una crescita di tutto il territorio”.

Fondo Jessica e Palaeventi

La Giunta ha anche approvato la devoluzione del Fondo Jessica di 4milioni 250 mila euro a favore del nuovo progetto del Palaeventi e ha stabilito per le attività commerciali, l’annullamento della Tosap, la possibilità di ampliamento degli spazi esterni per i pubblici esercizi, la semplificazione dei procedimenti burocratici e il differimento del pagamento della Tarig (tariffa giornaliera) al 31 dicembre prossimo.

Leggi anche: Cava de’ Tirreni ha il suo PUC. Minieri: “Una nuova visione della Città”