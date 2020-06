Alle ore 21.00 l’accensione.

Cava de’ Tirreni: stasera, alle ore 21.00 si accenderà il Grande Ostensorio sul millenario Castello di Sant’Adiutore, per la 364ª edizione dei Festeggiamenti in onore del Santissimo Sacramento.

A causa dell’emergenza coronavirus, la festa sarà notevolmente ridimensionata. Giovedì 18 giugno, si terrà alle 20.30 l’Adorazione Eucaristica e alle 21 la Santa Benedizione della Città dell’Arcivescovo, S. E. Mons. Orazio Soricelli, con giochi di luci e colori.

Servalli: ““Non è il momento per i fuochi d’artificio, ma resta la centralità della festa religiosa”

Il sindaco Vincenzo Servalli conferma il contributo dell’Amministrazione ai festeggiamenti con 15mila euro, sottolineando l’importanza della festa per i cavesi: “Non è il momento per i fuochi d’artificio, ma resta la centralità della festa religiosa. Ci sarà tempo per lo spettacolo pirotecnico, quando lo stato d’animo dei cavesi tornerà sereno e ci sarà da festeggiare. Stessa cosa vale per la Disfida. Le norme anti assembramento non lo permettono”.