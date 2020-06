Metropark, Senatore: “Siamo in procinto di firmare il contratto con la società che ha vinto l’appalto per i lavori”

Tempi di realizzazione 60 giorni. Ad assicurarlo ai nostri microfoni l’assessore ai Lavori Pubblici, Nunzio Senatore: “Siamo in procinto di firmare il contratto con la società che ha vinto l’appalto per i lavori. Una volta iniziati, i tempi previsti di consegna sono stimati in 60 giorni”.

Una buona notizia, dopo anni di attesa, per i tanti pendolari che utilizzano ogni giorno i mezzi pubblici e chiedono da tempo un capolinea adeguato e fornito di servizi.

L’area Metropark adiacente alla stazione ferroviaria potrà finalmente essere destinata a diventare un terminal bus con interscambio mezzi pubblici. La gestione sarà affidata alla Metellia Servizi.

