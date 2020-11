Via libera al programma di riqualificazione dell’intera frazione di Pregiato denominato “Contratto di Quartiere”.

Il progetto, in cantiere già da diversi anni e finalmente sbloccato per la necessità ravvisata dal Comune di entrare in possesso dell’ex Asilo Pastore (che insiste nel perimetro dell’area da riqualificare), potrà finalmente iniziare a vedere la luce a partire dal prossimo anno.

La riqualificazione della frazione di Pregiato, infatti, è stata inserita nell’elenco annuale 2021 che l’Amministrazione si impegna ad avviare nell’ambito del nuovo Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Il progetto – già inserito nell’ambito dei finanziamenti comunitari “Più Europa” – ha subito nel tempo una serie di integrazioni grazie anche all’aggiunta della possibilità di poter attingere a risorse comunali e ministeriali per un totale finale di circa 15 milioni e 535 mila euro.

L’intervento riguarderà, in particolare, un vero e proprio restyling dell’intera frazione (tra le più popolose della valle metelliana) e dovrebbe servire, nelle intenzioni dell’Amministrazione, da apripista anche per il completamento dell’incompiuta per antonomasia del territorio cittadino: il Palaeventi di via Luigi Ferrara.

Il programma, infatti, riguarda una serie di interventi di urbanizzazione e adeguamento della viabilità a cui si aggiunge anche la realizzazione di altri alloggi di edilizia popolare, di parcheggi e di aree attrezzata a verde pubblico.

Nel dettaglio saranno investiti circa 1 milione e 274 mila euro in opere di urbanizzazione e 6 milioni per la realizzazione di 66 nuovi alloggi di edilizia pubblica residenziale, che vanno ad aggiungersi a quelli già presenti in via Luigi Ferrara e che ospitano, al momento, gli ex terremotati che risiedevano nei campi prefabbricati.

Tra gli interventi previsti, poi, anche la bonifica del campo containers della zona che subirà un vero e proprio stravolgimento: una volta rimosse le carcasse dei prefabbricati, infatti, si provvederà alla realizzazione di un parcheggio e di un’area attrezzata (totale spesa prevista 2 milioni 750 mila euro) a servizio del futuro Palaeventi.

In termini di viabilità di provvederà all’adeguamento strutturale di via Pasquale Santoriello, via Luigi Ferrara e via Abbro (tra le arterie più compromesse in termini di tenuta del manto stradale) per un totale di 1 milione 894 mila euro.

In tutta la zona, infine, è previsto il rifacimento e adeguamento della rete fognaria (1 milione 247 mila euro), la realizzazione di un parcheggio in piazza Galdi (1 milione 308 mila euro), nell’area antistante la locale chiesa parrocchiale e, in conclusione, un Centro Polifunzionale da 990 mila euro.