Cava de’ Tirreni: lavori via G. Cinque, aggiudicata la gara

Senatore: “Contiamo di cantierare l’opera per i primi di marzo”

Cava de’ Tirreni. Si avvia a conclusione l’iter procedurale per l’aggiudica della gara per la messa in sicurezza di via Cinque, interessata da un evento franoso della scarpata sottostante nel 2014, che ha determinato il restringimento della carreggiata con la conseguente circolazione dei soli veicoli leggerei a senso unico alternato, oltre alla completa chiusura durante le allerte meteo.

Lo scorso 5 febbraio, infatti, si sono aperte le buste per l’aggiudica provvisoria della gara d’appalto con un importo a base d’asta di euro 650.567,01. Con un ribasso del 37,189 per cento è risultata aggiudicataria la RTI Comed Srl – Cogema Srl, per un importo di euro 408.627,64.

“Sono in corso le verifiche documentali e a breve si procederà con l’aggiudica definitiva – afferma il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Nunzio Senatore – contiamo per i primi di marzo di cantierare l’opera”.

Leggi anche: Cava de’ Tirreni: sbarra in via G. Cinque, disappunto dei residenti