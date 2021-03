Cava de’ Tirreni: la villa comunale aperta per le persone con disabilità

Da domani la villa comunale “Falcone e Borsellino” di viale Crispi tornerà fruibile per le persone con disabilità.

Cava de’ Tirreni. L’iniziativa è nata dall’accordo tra l’Osservatorio Cittadino sulla condizione delle persone con disabilità, presieduto dal dottore Enzo Prisco e l’Assessorato alle Politiche sociali.

Da domani, venerdì 26 marzo, e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 12.30, il centrale polmone verde della città, sarà aperto per consentire alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori di beneficiare di alcune ore di svago.

“Ho accolto di buon grado, afferma l’Assessore alle Politiche Sociali Annetta Altobello, la richiesta del Presidente dell’Osservatorio Cittadino sulla Condizione delle Persone con Disabilità, Enzo Prisco, per venire incontro alle esigenze delle persone con disabilità che, in questo delicato momento, si vedono privare della propria libertà. Dare loro la possibilità di fruire di uno spazio verde per alcune ore della giornata, può solo ridurre lo stress psicologico causato dalle tante restrizioni vigenti”.

