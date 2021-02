Cava de’ Tirreni: gli studenti si mobilitano per un ritorno a scuola in sicurezza

Cava de’ Tirreni. Una rappresentanza degli studenti degli Istituti superiori cittadini questa mattina si sono ritrovati presso l’area mercatale su invito del Collettivo Studentesco Cavese per confrontarsi sul rientro a scuola e le condizioni di sicurezza adottate dai dirigenti scolastici.

“Nessuno si è preoccupato della scuola in questi mesi, – ci dicono – pensando di aver risolto relegandoci alla DAD. Ora ritorniamo in aula, ma con quali garanzie per la nostra salute? E a quali condizioni considerando che alcuni Istituti hanno optato per il rientro al 50% in aula e 50% in DAD? Per non parlare dei trasporti. Noi chiediamo risposte e oggi ci siamo riuniti qui, in sicurezza e con il dovuto distanziamento, per dimostrare che abbiamo delle idee e devono imparare ad ascoltarci”.

Sul posto i nostri Gabriele Di Giuseppe e Annamaria Fidanza per le interviste.

