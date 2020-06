Covid-19, Farmacia Bifolco attiva polizza ai suoi dipendenti

Uno dei settori più a rischio di contagio durante l’emergenza Covid è quello dei servizi sanitari in genere, farmacie comprese.

Durante il periodo di chiusura delle attività commerciali, il personale delle farmacie ha continuato a garantire un servizio regolare all’utenza, nonostante il rischio connesso alla gestione di un’attività molto più esposta di altre a contaminazioni patogene.

In questo contesto è doveroso segnalare gli esempi di buone pratiche e senso di responsabilità verso i collaboratori, come quello della Farmacia Bifolco di Cava de’ Tirreni. Le eredi della storica famiglia di professionisti che dà il nome all’attività, Stefania e Patrizia Bifolco, hanno infatti deciso di attivare una polizza assicurativa contro il rischio di contrarre il Covid-19 in favore di tutti i collaboratori della struttura.

L’iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con l’agenzia salernitana di servizi assicurativi Carisma, partner delle compagnie Zurich e Aviva, costantemente impegnata nell’elaborazione di offerte assicurative pensate specificamente per le aziende, come quelle relative alla tutela della salute dei lavoratori.

Stefania e Patrizia Bifolco ricordano che “’per garantire la fornitura continua di farmaci a chi ne ha bisogno, la nostra farmacia ha funzionato a pieno regime durante il lockdown. Ora si sta tornando a una situazione di normalità ma non bisogna calare l’attenzione e non farsi trovare impreparati nel caso di una recrudescenza del virus. Questa iniziativa nasce proprio da questa esigenza, con l’obiettivo di tutelare la salute dei nostri collaboratori in un periodo di incertezza legato alla diffusione del virus. Un atto dovuto verso chi non si è mai risparmiato durante le fasi più calde dell’emergenza, continuando ad offrire un supporto prezioso a tutti i cittadini.”