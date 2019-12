Cava de’ Tirreni, Farfariello torna in città

Lunedì 23 dicembre andrà in scena lo spettacolo teatrale “Farfariello al Varietà” presso l’Aula Consiliare

Un varietà musicale che riporterà in scena un personaggio artistico (famoso in America agli inizi del ‘900) che ha avuto i suoi natali proprio a Cava de’ Tirreni, precisamente a Santi Quaranta nel 1880: Eduardo Migliaccio, detto Farfariello. Toccherà a Maurizio Merolla, artista napoletano, riprendere in mano un genere teatrale che viene definito “leggero” per la sua arte genuina e spontanea.

Canovacci comici, macchiette e musiche intramontabili, il varietà di Farfariello

Ma come diventò famoso? Dopo aver studiato all’Accademia d’arte drammatica a Napoli, Eduardo Migliaccio raggiunse la famiglia in America. Lavorò con il padre in banca e lì traduceva le lettere che spedivano gli emigrati. Continuò la sua passione teatrale e divenne famosissimo grazie all’uso ironico che faceva della cosidetta italglish (lingua parlata dagli italiani emigrati in America, un mix tra italiano e inglese) e del suo essere trasformista sulla scena (si travestiva anche da donna).

Insieme a Caruso, erano gli artisti italiani più famosi oltre oceano

Sicuramente Farfariello seppe utilizzare quelli che possiamo definire i clichè del napoletano medio, che arrivava in America e veniva a contatto con un mondo moderno. Giochi di parole, ironia e soprattutto tanta italineità, rappresentando anche quella leggera vena malinconica di chi lasciava il proprio paese per migliorare le condizioni di vita.

Non vi sveliamo nient’altro e vi ricordiamo l’appuntamento per lunedì 23 dicembre alle ore 20.00, presso l’Aula Consiliare del Comune metelliano, per “Farfariello in Varietà”.