Cava de’ Tirreni: dichiarata inagibile la scuola elementare “S. Lamberti”

Scuola elementare “Simonetta Lamberti”, Servalli: “La sicurezza dei nostri bambini viene prima di tutto”. Ferrara: “La scuola non deve essere chiusa”

Cava de’ Tirreni. Inagibile la scuola elementare e media “Simonetta Lamberti” della frazione di Pregiato. Il plesso, probabilmente, non potrà ospitare i giovani alunni dal prossimo anno scolastico. Al vaglio dell’Amministrazione Comunale, al momento, le disposizioni da mettere in campo per garantire la regolare ripresa delle attività scolastiche a settembre.

“Un coefficiente di staticità antisismica troppo basso” fa sapere il sindaco Vincenzo Servalli.

Della questione si è interessata anche il consigliere comunale di opposizione, Clelia Ferrara: “La scuola non può essere chiusa. Una frazione così popolosa come quella di Pregiato non può perdere un plesso scolastico”.