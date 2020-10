Dalla delega alla Sicurrezza e Polizia locale alle Attività produttive.

Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli riconferma Giovanni Del Vecchio nella squadra degli assessori comunali che lo affiancheranno nel suo secondo mandato. Nuova delega per Del Vecchio, dalla Sicurezza e Polizia locale alle Attività Produttive.

Un incarico che l’assessore aveva già ricoperto nel suo passato politico.”C’è tanto da lavorare in questo mio nuovo incarico, – ha riferito Del Vecchio ai nostri microfoni – soprattutto in un momento così delicato dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, ma cercherò di dare un livello un pò più alto al settore. Inizierò innanzitutto confrontandomi con tutte le imprese del territorio. Il settore delle Attività Produttive è centrale e si deve far fronte a tutte le restrizioni del nuovo Dpcm, cercando, però, di non danneggiare l’economia cittadina”.

