Non si è fatta attendere la risposta dell’Assessore alle attività produttive Giovanni Del Vecchio alla richiesta di dialogo di due imprenditori della ristorazione cavese.

Cava de’ Tirreni. È di ieri l’intervista ai nostri microfoni dei due giovani ristoratori che chiedevano maggior confronto con l’amministrazione cavese per affrontare i prossimi mesi (clicca qui per vedere l’intervista Ristorazione, l’appello di Roberta e Maurizio: “Speriamo di rivederci presto”). Il momento di fermo sta gravando sull’esistenza delle attività di commercio e ristorazione cavesi, cosa ben nota all’Assessore Giovanni del Vecchio. Quest’ultimo infatti ha confermato la sua totale disponibilità al confronto: “Il momento è delicato per tutte le categorie produttive. In particolare per coloro che animavano la movida cavese negli ultimi anni. Io sono in continuo dialogo con le associazione di categoria, ma le porte del mio ufficio sono aperte anche ai singoli commercianti“.

“La Consulta dei saperi, bisogna lavorare insieme anche in prospettiva della tanto sperata riapertura estiva”

“Oltre ad affrontare la crisi odierna dobbiamo avere il coraggio di guardare al futuro e per farlo dobbiamo collaborare in stretta collaborazione tra Amministrazione, e quindi il mio assessorato, commercianti e ristoratori. Per farlo possiamo usufruire di un organismo già previsto dal nostro statuto comunale, la Consulta dei saperi. Un organismo che può coadiuvare l’assessore al ramo sulle proposte da mettere in campo, in questo caso, per il rilancio delle attività produttive messe in ginocchio dalla pandemia e dalle misure di contenimento del contagio da Covid-19. La consulta sarà composta, a titolo gratuito, da esponenti del settore”.

