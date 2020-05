Cava de’ Tirreni: Covid-19, due nuovi casi in città

La conferma dal Sindaco Servalli

La notizia – nell’aria già da qualche ora – è stata confermata dal primo cittadino Vincenzo Servalli con un post su facebook. “Confermo la notizia di due nuovi casi positivi al Covid 19 nella nostra città. Sono già state avviate le attività previste dai protocolli. Le due persone sono al proprio domicilio. Sempre oggi, abbiamo registrato una nuova guarigione. Dovremo convivere con il Covid 19 ancora per diverso tempo. Prestiamo pertanto la massima attenzione ed adottiamo sempre le precauzioni necessarie”.

Ad aver contratto il virus sono stati un’infermiera del SERT di Pregiato e un uomo il cui figlio era già risultato positivo al test del tampone faringeo. Ad ogni modo entrambi i nuovi positivi non presentano sintomi e dunque per loro non si è reso necessario il ricovero ospedialero, piuttosto sono state disposte le misure di contenimento e, come da prassi, i due rimarranno in quarantena presso il proprio domicilio.

Sale a 40 il numero di casi

Alla luce dei nuovi contagi, dunque, si incrementa il bilancio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in città. Il totale dei casi riscontrati riguarda 40 cittadini: di questi 6 sono i decessi, 10 i positivi in quarantena, nessuno in ospedale e 24 i guariti.