Coronavirus, a Cava de’ Tirreni allestito il “pretriage”

Nel pomeriggio incontro a Palazzo di Città tra l’Amministrazione Servalli e il Dirigente Responsabile U.O. Igiene Urbana e Ambientale e Epidemiologia e Profilassi delle malattie infettive D.S. 63, Giovanni Baldi.

Presenti tutti i Dirigenti scolastici degli Istituti cavesi di ogni ordine e grado. La riunione si è resa necessaria dopo gli incontri di ieri e stamattina, tra Napoli, con il Presidente Vincenzo De Luca, e Salerno, con il Prefetto Francesco Russo. Argomento: il Covid-19.

Allo scopo di non inibire il Pronto Soccorso dell’ospedale cavese “Santa Maria dell’Olmo” è stata installata una struttura mobile per il “pretriage” dove, in caso di necessità, saranno visitate le persone che presentano sintomi febbrili.

Come spiegato dal Premier Conte in conferenza stampa nella gioranta di ieri, è previsto l’isolamento preventivo e il “tampone” solo per coloro che hanno avuti contatti stretti con persone a cui è stato diagnosticata l’influenza “Covid-19”.

Inibizione sul territorio poi, SOLO per le persone che dovessero provenire dai Comuni interessati alle misure urgenti di contenimento e gestione del contagio ovvero:

Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini;

Regione Veneto: Vo’.

Le persone che avvertono sintomi influenzali devono rivolgersi al proprio medico di base e possono chiedere informazioni comportamentali ai seguenti numeri: