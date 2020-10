Cava de’ Tirreni: cittadini e commercianti in piazza contro il lockdown

#LIVE da Cava de’ Tirreni. Covid19 – verso il lockdown totale. Cittadini, esercenti e commercianti in piazza Abbro per protestare contro le recenti misure anticovid annunciate dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

La pacifica protesta, organizzata in poche ore grazie al tam tam sui social, ha richiamato in piazza un centinaio di manifestanti radunati intorno allo striscione “Se si chiude, si chiude tutti. Il Covid non ha luoghi nè orari”.

I manifestanti hanno annunciato che già da domani saranno organizzate nuove mobilitazioni per sensibilizzare cittadini e amministratori sulle difficoltà in cui versano le attività commerciali cittadine: “La soluzione non può essere il lockdown. Le nostre attività rischiano di non sopravvivere ad una nuova chiusura”.