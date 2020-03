Chiusi fino al 3 aprile i dehors annessi alle attività commerciali

Cava de’ Tirreni. Il Sindaco Vincenzo Servalli ha disposto la sospensione, ad horas, e fino al 3 aprile 2020, di tutte le autorizzazioni amministrative per il funzionamento dei dehors annessi alle attività commerciali (bar, ristoranti e assimilati) presenti sul territorio comunale.

L’Ordinanza si è resa necessaria considerato che nonostante tutte le azioni messe in campo a seguito dell’emergenza Covid-19 per la limitazione del contagio, le prescrizioni previste dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, non sempre vengono attuate dai gestori.

Le autorizzazioni sono automaticamente rinnovate alla scadenza dei 26 giorni di sospensione.