Cava de’ Tirreni: chiusi i centri di raccolta differenziata

Restano invariati tutti i servizi ed il calendario dei conferimenti dei rifiuti differenziati.

La Metellia Servizi comunica che a seguito delle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria in corso, resteranno chiusi fino a data da destinarsi i centri per la raccolta differenziata dell’Isola Pulita di via Palatucci e l’Isola Ecologica di via Ugo Foscolo.

Continua l’attività straordinaria di pulizia, che interesserà tutto il territorio comunale, degli spazi urbani con prodotti igienizzanti che la Metellia Servizi sta effettuando sul territorio comunale.

Dopo il centro cittadino e le frazioni di Sant’Anna, Santa Lucia e Passiano, domani 14 marzo saranno interessate dalla igienizzazione, le frazioni di Sant’Arcangelo, Badia, San Cesareo e Castagneto, mentre lunedì 16, le frazioni di Alessia, Marini, SS. Quaranta e Croce