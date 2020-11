La Casa delle Donne lancia una nuova iniziativa contro la violenza

Un’ iniziativa social della Casa delle Donne di Cava de’ Tirreni, per creare una comunità fatta di ascolto e sostegno reciproco.

Si tratterà di una nuova rubrica Instagram “Mind the Evolution – D’o patriarcato che n’amma fa?“ nata per stimolare la partecipazione attiva degli utenti attraverso un uso creativo dei canali social, soprattutto in questo momento di distanza forzata. Un esperimento per smascherare la violenza di genere e creare una maggiore condivisione di temi che spesso vengono relegati alla sola giornata del 25 novembre.

Sul profilo social verrano creati post e stories che si rivolgeranno a tutte le donne di qualsiasi fascia d’età.

Si spera, soprattutto, di raggiungere chi ha bisogno di aiuto e sostegno. Inoltre ricordiamo che la Casa delle Donne ha già da un anno attivato 24 ore su 24 un numero di soccorso immediato per le donne vittime di abusi e violenza di genere sul nostro territorio e dintorni. Un supporto psicologico ma anche giuridico, completamente gratuito, che assicura il totale rispetto dell’anonimato della vittima.

“Un telefono – scrivono nel comunicato – che durante questi mesi difficili ha squillato tante volte, per i motivi più disparati, a testimonianza del fatto che lottare per una società migliore è assolutamente attuale e necessario, e lo si deve fare in tutti i modi e con tutti i mezzi possibili di cui si ha a disposizione, anche semplicemente dalle proprie case“.