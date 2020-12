Cava de’ Tirreni, buoni spesa, ecco i negozi convenzionati

58 i negozi dove è possibile spendere i buoni spesa. L’elenco.

Cava de’ Tirreni. Sono 58 i negozi di generi alimentari, prodotti per la casa, supermercati, farmacie e parafarmacie cavesi, dove è possibile spendere, fino al 31 gennaio 2021, i buoni spesa che sono stati erogati dall’Amministrazione Servalli, con i fondi del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.

Da domani, sabato 19 dicembre, inizia la consegna dei buoni spesa, direttamente a casa dei circa 1600 beneficiari che ne hanno fatto richiesta in funzione dei requisiti richiesti.

“Abbiamo cercato di essere quanto più veloci possibile – afferma l’Assessore alle politiche sociali, Annetta Altobello – per far arrivare alle famiglie questo contributo economico prima di Natale. Gli uffici hanno fatto un ottimo lavoro nel preparare gli atti, dare assistenza per la compilazione della domanda online, stampare e distribuire i buoni spesa, nonostante le domande siano state alcune centinaia in più rispetto alla precedente erogazione di aprile”.

Le attività convenzionate:

Caseificio Casare’ – Cremeria My Way – Gastronomia D’Amato – Conad Superstore – Supermercato Sds – Mini Market Felicia – Terramare Surgelati – Frutta e Verdura di Ferrara Anna – Mini Market di Noviello & C. – Macelleria Floriana – Il Fornaretto – Tirrenia Surgelati – Macelleria “Le Bontà Campane” – Macelleria Bisogno Giovanni – Macelleria Scaramella Gabriele – Macelleria Siani Stefano – Goldmarket di Cuoco Maria Grazia e Vitale Arturo – Surgelati Iacovazzo – L’Orto Biologico – Artico Surgelati – Surgelati Termar – Macelleria La Scottona – Cremeria Mannara – Macelleria Mannara Antonio – Salumeria Santoriello Vincenza – Dream Baby Center – Frutta e Verdura Giancarlo Mazzotta – Caseificio “La Gustosa” – Macelleria Di Domenico – Alimentari Picone Amabile – Prodotti per la Casa di Carlo Cassano – Supermercato “Sviluppo Retail – Supermercati Mc Retail – Panificio Vitale Vincenzo – Alimentari Ferraiuolo – Jet Market di Masullo Giuseppe – Macelleria Delle Rose – Iperbimbo Metelliano – Cremeria Longobardi Aniello – Alimentari Bartiromo Carmine – Alimentari Lamberti Enrico – Alimentari Bartiromo Gerardo – Minimarket Montella – Maxi Discount – Supermercati Sole 365 – Enoteca Le Botti – Frutteria Coppola Sabato – Farmacia Bifolco – Farmacia Accarino – Farmacia Del Duomo – Farmacia Del Corso – Farmacia Sant’arcangelo – Farmacia Montano – Farmacia Penza.

“I commercianti che volessero partecipare all’iniziativa – afferma l’Assessore alle Attività produttive, Giovanni Del Vecchio – potranno sempre farlo, chiedendo di essere inseriti nell’elenco. Ringrazio coloro che hanno dato la disponibilità e i nostri uffici che in tempi ristretti hanno completato tutte le procedure”.

Sul sito istituzionale del Comune, l’elenco completo con gli indirizzi, numero di telefono, la disponibilità della consegna a domicilio e coloro i quali hanno destinato una percentuale al fondo di solidarietà istituito dal Comune di Cava de’ Tirreni.