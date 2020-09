Cava de’ Tirreni: battute finali, parlano i candidati. Ora silenzio

Corso Umberto I ha fatto da sfondo ai comizi di chiusura dei sette candidati

Cava de’ Tirreni. Serata di chiusura di campagna elettorale in vista dell’appuntamento con le urne di domenica e lunedì.

Ad aprire le danze, in piazza Vittorio Emanuele III, è stato il sindaco uscente Vincenzo Servalli (sostenuto dalle liste Pd per Servalli, Insieme con Servalli, Partito Socialista, Cava Avanti, Unione Popolare, Amiamo Cava e Cava ci appartiene).

A piazzetta Di Mauro, all’ombra della mediateca chiusa, ha tenuto il suo comizio finale il candidato del centrodestra, Marcello Murolo (Siamo Cavesi, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Unione di Centro.

Dal palco di piazza Lentini, Luigi Petrone (La Fratellanza) ha chiesto ai suoi elettori un voto di fiducia e di svolta.

Chiusura itinerante, invece, per l’ex assessore Enrico Bastolla (sostenuto dalle civiche Liberi di… e Cava per Cava), per l’esponente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Benevento e per Umberto Ferrigno della lista Identità e Tradizione che ai palchi in piazza hanno preferito passeggiate sul corso.

Chiusura in piazza Vittorio Emanuele III anche per il candidato di Potere al Popolo, Davide Trezza.