Frane e smottamenti: “Appello ai privati, serve maggiore manutenzione”. Frazioni: “Quando avremo più personale proporrò il vigile urbano di quartiere”

Cava de’ Tirreni. Questa mattina il neo Assessore alla Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità, Germano Baldi, accompagnato dal Sindaco Vincenzo Servalli, e dal predecessore Assessore Antonella Garofalo a cui il sindaco ha trasferito le deleghe al Bilancio, Urbanistica e Trasporti, ha incontrato il personale ed i vertici del Comando di caschi bianchi.

“Era un incontro doveroso – afferma l’Assessore Baldi – per un confronto con tutto il personale al quale ho ribadito l’apprezzamento dell’Amministrazione per i compiti sempre maggiori che il loro lavoro comporta soprattutto in questo particolare periodo di emergenza sanitaria. Scontiamo purtroppo una carenza di personale, ed anche di mezzi e risorse dovuta al blocco dei concorsi, ed ai mancati trasferimenti dallo Stato. Ma contiamo quanto prima di dare risposte concrete per risolvere le criticità”.

Frane e smottamenti. “Il nostro territorio in questi giorni a causa del maltempo è stato interessato da numerose criticità, ma sono problemi che arrivano da lontano, anche dall’incuria anche dei proprietari terrieri, dalla scarsa manutenzione dei privati. Serve maggiore sensibilizzione di quelle che sono le conseguenze, anche attraverso una serie di manifesti”.

Frazioni. “Anche se non figura più la delega alle frazioni, saranno attenzionate dall’operato della Polizia locale e della Protezione Civile – assicura Baldi -. Tuttavia, quando riusciremo a fare il Consorso e ad incrementare il personale a disposizione, proporrò il vigile urbano di quartiere”.

