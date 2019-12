Cava de’ Tirreni, scomparsa una donna residente Santa Lucia

Non si hanno più notizie di lei da ieri mattina. Annarita Galdi, 45 anni, sposata con due figli

Aveva accompagnato la figlia a scuola ed era andate a fare la spesa, da allora nessuno più l’ha vista. A denunciare l’accaduto è stato il marito della donna, Fiorenzo Milite, volontario della Protezione Civile, che ha riferito tutto ai Carabinieri. Immediato l’avvio delle indagini e al setaccio le telecamere di videosorveglianza per capire cosa possa essere successo.

Il marito ha assicurato che la donna dopo scuola sia tornata a casa per poi uscire nuovamente intorno alle 10-10.30.

Da quel momento nessuno l’ha vista né sentita più, la donna tra l’altro non guida, quindi si sarebbe allontanata a piedi. Nel pomeriggio di martedì gli organi preposti hanno provato a rintracciare la donna tramite il suo cellulare che, attualmente, risulta spento. Inoltre, è stato riferito di un avvistamento nel pomeriggio di martedì nei pressi della fermata dell’autobus alla stazione ferroviaria. Per questi motivi i militari della locale Tenenza si stanno interfacciando con gli agenti del Comando di Polizia Locale di via Ido Longo per passare al setaccio le videocamere di sorveglianza presenti in città.

Diverse le ipotesi sulle motivazioni della scomparsa. Amici e parenti raccontano di una donna apprensiva, sempre gentile e legata alla famiglia.

Gli stessi familiari escludono però l’ipotesi di un rapimento o comunque di un’azione di terzi che l’abbiano costretta a non farsi sentire, ipotizzando piuttosto un allontanamento volontario e temporaneo dagli ambienti che era abituata a frequentare per problemi inerenti la sfera familiare. Qualche amico ha già pensato di rivolgersi anche al programma televisivo “Chi l’ha visto?” per poter avere un ulteriore aiuto nella ricerca della donna