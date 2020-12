Cava de’ Tirreni: l’Albero ha raggiunto il suo scopo, fa ridere!

Che ci abbia distolto anche solo per un minuto da un pensiero cupo o strappato un sorriso, il bizzarro Albero di Natale ha fatto il suo dovere.

Cava de’ Tirreni. Svetta in Piazza Vittorio Emanuele III solo da ieri ed è subito diventato il protagonista indiscusso di satira, meme e sfottò. Difficile reggere il confronto con l’Albero da guinness degli altri anni, ma a modo suo si è ritagliato il suo spazio sui social e si è guadagnato le luci della ribalta.

Tanto da meritare anche lo sfottò del primo cittadino Vincenzo Servalli, il quale contagiato dall’ironia, sul suo profilo fb ha rilanciato:

Cari concittadini, cercheremo di migliorare il missile supersonico che abbiamo messo in piazza per farlo somigliare il più possibile ad un albero di Natale. Con l’ auspicio che il missile porti via con sè questo anno difficile.Forza Cava

Per non parlare della sequela di nomignoli, originali o riveduti, che gli sono stati affibbiati: dallo scontato “Spelacchio” ad “antenna 5G” o “palo della cuccagna”. Oltre all’ironia, naturalmente non sono mancati i detrattori, ma ci sta. Ad ogni modo, quest’anno va così e in fondo Ogni scarrafone è bello a mamma soja.

Per completare l’operazione “risolleva morale”, manca l’annunciato ritorno della musica natalizia in filodiffusione sotto i portici. Attendiamo fiduciosi.